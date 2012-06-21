На виконання доручення Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана вчора в Державній службі з надзвичайних ситуацій відбувся навчально-методичний збір. Його мета — планування й проведення тренувань органів управління та сил цивільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах зберігання озброєння Збройних сил, атомних електростанціях і гідротехнічних спорудах Дніпровського й Дністровського каскадів.
Учасники ознайомилися з рекомендаціями стосовно підготовки та проведення у 2018 році відповідних тренувань цих структур і з досвідом торішніх подібних тренувань на арсеналах і базах озброєння, а також результатами ліквідації вибухів на військових складах у Балаклії, Калинівці, Сватовому.
Фахівці Укргрідрометцентру доповіли про оцінку й прогнозування радіаційної обстановки за допомогою централізованої системи підтримки ухвалення рішень RODOS. Розглянуто питання захисту у разі загрози або катастрофічного затоплення під час руйнування гідротехнічних споруд або форсованого скидання з них води.