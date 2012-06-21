Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У Дубні на Рівненщині прямісінько на Різдво розквітла календула або, як називають ці квіти в народі, нагідки. Світлинами природної аномалії у міській групі в соцмережі «Дубно – це Європа» поділився користувач Василь Броварницький.
На фото чітко видно, як над густим зеленим листям красуються жовтогарячі квіти нагідок, а навпроти – засніжений газон.
Нестабільна зимова погода спричиняє низку природних аномалій, як-от, цвітіння квітів. До речі, торік узимку в древньому Острозі зацвіли троянди.
Ось така в нас поки що «зима»: жоден мінусовий проноз синоптиків не справджується!