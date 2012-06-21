Кількість киян, які захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилася на 13 осіб. Загалом в столиці вже 348 людей мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.
Про це під час брифінгу 10 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Він повідомив, що захворіли 8 жінок у віці 21-91 рік та 14-річна дівчина-підліток, а також 4 чоловіків 35-71 року. Серед тих, хто захворів за минулу добу – двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.
За останній час киянам зробили майже 3,3 тисячі експрес-тестів на коронавірус, а лабораторних тестів ПЛР – 3,5 тисячі.
Також, за його словами, місто отримало ще 150 тисяч одноразових та 40 тисяч багаторазових марлевих масок, які вже надійшли у продаж до комунальних аптек «Фармація».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»