Американські вчені оприлюднили дані нового дослідження, згідно з яким, чашка кави пов’язана зі зниженням ризику інфаркту на 7% та інсульту на 8%, повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
Підкреслимо, що дослідження виявило зв’язок між вживанням кави і зниженням ризику серцево-судинних захворювань, однак не причинно-наслідковим зв’язком. Це не перше дослідження на тему зв’язку вживання кави з серцево-судинними захворюваннями.
Також корейські дослідники провели експеримент, щоб перевірити наявність взаємозв’язку між здоров’ям судин і споживанням кави. За результатами експерименту вчені заявляли, що кілька випитих чашок кави на день можуть вберегти від закупорки артерій – основної причини серцево-судинних захворювань. Результати обстежень порівняли із щоденним споживанням кави, а також взяли до уваги такі потенційні ризики, як куріння, фізичні вправи і генетичну схильність до хвороб серця. У людей, які випивають кілька чашок кави в день, судини виявилися «чистішими», ніж у противників напою.