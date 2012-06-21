Збірна Голландії з футболу стала другим фіналістом Ліги націй УЄФА.
У півфінальному матчі в Португалії вони завдали поразки команді Англії, вирвавши перемогу в додатковий час - 3: 1.
На 32-й хвилині Маркус Рашфорд, реалізувавши пенальті, вивів збірну Англії вперед. На 73-й хвилині Маттейс де Лігт зрівняв рахунок. На 97-й хвилині був зафіксований автогол англійця Кайла Уокера, завдяки чому повела в рахунку вже Голландія. На 114-й хвилині Квінсі Промес встановив остаточний рахунок.
У фіналі Голландія зіграє з Португалією. Англія в матчі за третє місце зустрінеться зі Швейцарією. Обидві гри пройдуть 9 червня.
Всі ці команди стали переможцями груп в Лізі А.
Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй УЄФА (відео голів)
ДОВІДКА «УК»
Що таке Ліга націй УЄФА
Ліга націй УЄФА - новий турнір для збірних, створений Союзом європейський футбольних асоціацій. Він покликаний замінити товариські матчі, для яких, як правило, в кожному календарному році відводяться окремі дати. У ці дати на цей раз проходять зустрічі в рамках Ліги націй УЄФА.
У турнірі беруть участь 55 національних команд Європи, розділені, згідно з рейтингом УЄФА на чотири ліги. Збірні, що розташовуються на найвищих позиціях рейтингу, потрапляють в так звану елітну лігу А. Далі йдуть ліги B, C і D.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»