У Фінляндії за побічні явища після вакцинації від коронавірусу виплачують компенсації. В середньому їх розмір становить близько 2000 євро, передає фінськателерадіокорпорація Yle.

За словами директора компанії зі страхування фармацевтичних ризиків, яка займається виплатами, Тііна Хеллгрен, серед типових випадків побічних явищ – висип, набряки і біль в лімфатичних вузлах, температура, головний біль, симптоми схожі з грипом.

Компенсацію можна вимагати, якщо, наприклад, після щеплення людина більше двох тижнів страждає від побічних ефектів або медичні витрати перевищують 85 євро.

При цьому загальна кількість заяв на отримання компенсації за побічні явища досягло 400, проте виплачена така компенсація лише у 90 випадках.

Нині у Фінляндії зроблено вже 6,7 мільйона ​​щеплень від коронавірусу, при цьому зафіксовано лише шість важких випадків побічних явищ, пов’язаних зі згортанням крові, після вакцини британо-шведської компанії Astra Zeneca.