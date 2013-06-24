Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Bring Kids Back UA спільно з Посольством Канади в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні та ЮНІСЕФ в Україні організували навчальний візит для послів до одного з дитячих реабілітаційних центрів столиці. До заходу долучилися понад 30 учасників — серед них Надзвичайні і Повноважні Посли в Україні, дипломати та високопосадовці, які представляли Австрію, Аргентину, Бельгію, Велику Британію, Грецію, Грузію, Естонію, Європейський Союз, Ірландію, Іспанію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Молдову, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Північну Македонію, Польщу, Португалію, Раду Європи, Словенію, Сполучені Штати, Угорщину, Фінляндію, Францію, Хорватію та Чорногорію.

Головною темою заходу стала реформа системи догляду та підтримки дітей в Україні, а також реінтеграція дітей, повернутих з окупованих територій або депортованих до рф.

На квітень 2026 року в Україну повернуто 2117 дітей у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA, повідомляє Мінсоцполітики.