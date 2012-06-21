Харківщина та обласний центр стали для багатьох вимушених переселенців з Донбасу другою домівкою, де вони знайшли житло, роботу, відкрили власний бізнес. Саме цей регіон прихистив найбільше жителів Луганської й Донецької областей, які шукали мирного притулку, втікаючи від війни. За даними статистики, у Харкові нині мешкають 67 тисяч сімей переселенців.
Нещодавно в місті відбувся конгрес для підтримки сімей переселенців, під час якого учасники обговорили питання, пов’язані з упровадженням інноваційних форм і методів роботи в цьому напрямі, окреслили роль, функції й можливості соціальних працівників у допомозі сім’ям із Донбасу, порадилися про формування системи відповідального ставлення до батьківства.
За словами заступника директора фонду «Карітас Польща» Ярослава Біттеля, харківська нарада з широким представництвом дала нагоду поділитися з колегами польським досвідом реалізації проєкту підтримки сімей переселенців, який накопичено впродовж трьох років і який базується на співпраці влади, суспільства і церкви. Відзначивши вагомий внесок фонду «Карітас» у підтримку сімей вимушених переселенців, заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан наголосила, що значна частина жителів Луганської та Донецької областей за ці кілька років завдяки різнобічній допомозі асимілювалися в Харкові. Вони вже не переміщені особи, а повноправні харків’яни із власними бізнесом, роботою, новими друзями.
Міжнародна нарада в Харкові завдяки широкому колу учасників — працівників соціальної сфери, закордонних партнерів, представників сімей переселенців і влади, учасників АТО/ООС, тренерів з комунікації для батьків, психологів виробила рекомендації для громадськості та організацій, зацікавлених у підвищенні якості й розширенні форм підтримки сімей переселенців.