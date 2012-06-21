Співробітники національного інституту превентивних археологічних досліджень Франції (Inrap) при проведенні розкопок у невеличкому містечку Сен-Вульбас виявили комплекс поховань залізного віку, серед яких виділяється могила жінки, похованої з прикрасами.
Як повідомляється сайт Inrap, площа розкопок має близько одного гектара. Знайдений похоронний комплекс розташований на правому березі річки Рона. Це місце використовувалося для похорону протягом декількох століть.
Тут був розкопаний курган правильної круглої форми, рукотворно створений, ймовірно, у першій половині VIII століття до н.е. Вчені вважають, що він використовувався для поховання решток тіл, які спалювали після смерті.
Найбільшу увагу привернула гробниця, розташована поруч з цим курганом, яка датується кінцем V століття до н.е. Вона була прямокутної форми. Це говорить про варіативність похоронних практик давнини. У гробниці були знайдені рештки жінки, яка, ймовірно, належала до знатного роду.
Вона була похована у дерев'яному саркофазі, видовбаному зі стовбура дерева. Ця труна не збереглася, але добре видно його відбиток. Ширина поховання становила 1,1 метра, а довжина — 2,85 метра. Дно могили було встелене тесаними колодами, в пази яких і був щільно встановлений саркофаг. Аналіз мікрочастинок, знайдених у грунті, показав, що труну виготовили з дуба.
У гробниці археологи знайшли безліч ритуальних предметів, зокрема керамічний посуд. Руку покійної прикрашав цінний браслет. Її стегна облягав розкішний пояс шириною близько шести сантиметрів, виготовлений зі шкіри та покритий скляними намистинами різного кольору, які чергувалися з мідними дисками. Пряжка також була виготовлена з мідного сплаву.
Жінка померла у зрілому віці. Можливо, подальші дослідження допоможуть встановити причину її смерті, а також походження. Вчені відзначають, що вона була похована в розкішному одязі, на що вказують збережені металеві застібки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»