У понеділок, 30 липня, у Франції прийняли закон, який зобов'язує школярів залишати мобільний телефон на час уроків вдома або здавати його у вимкненому вигляді вчителю, повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на The Next Web. Таким чином, пристроєм не можна буде користуватися ні на перервах, ні під час обіду – виняток зроблено лише для позакласних занять, «педагогічного використання» і дітей з обмеженими можливостями.
Багато батьків і вчителів нині стурбовані впливом мобільних пристроїв на успішність дітей. З одного боку, смартфони дають дітям доступ до освітніх інструментів і платформ, в той час як з іншого боку, вони відволікають їх від занять. В середньому, школярі користуються телефоном до 11 разів впродовж навчального дня. Нещодавно опубліковане дослідження показало, що студенти, які використовують мобільні пристрої під час лекцій для позанавчальних цілей, складають іспити гірше за тих, хто не користується гаджетами.
Згідно із законом школярам у віці від 6 до 15 років заборонено використовувати мобільні телефони протягом навчального дня. У старших школах і ліцеях заборона носитиме рекомендаційний, але не обов'язковий характер. Протягом навчального дня діти і підлітки зможуть віддати мобільний телефон вчителю, який поверне його після закінчення занять.
У 2010 році вже був прийнятий схожий, але менш жорсткий закон. Тоді дітям заборонили використовувати мобільні телефони під час занять, однак пристрої дозволялося носити в сумці.
Сучасні дослідники приділяють багато уваги успішності дітей. Іноді їм вдається виявити цікаві залежності: наприклад, чим більше частка дівчаток в школах, тим краще вчаться підлітки чоловічої статі. Крім того, нещодавно психологи показали, що успішність шкільної атестації безпосередньо залежить від часу проведення іспиту, а вчителі, які підтримують учнів, можуть позитивно впливати на їх успішність і соціальне життя в школі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»