Радіостанція France Bleu повідомила про те, що у Франції в місті Ламот-Беврон спекли гігантський пиріг з яблуками «Тарт Татен», вага якого становить 308 кілограм, що дозволить занести його до Книги рекордів Гіннесса.
Для приготування пирога знадобилося 40 кілограм тіста, 35 кілограм цукру і 500 кілограм яблук. Захід проводився під патронатом асоціації «Посли Тарт Татен». Випічка грандіозного пирога була приурочена 120-річчю десерту.
Згідно з офіційною історії, цей яблучний пиріг в місті Ламот-Беврон був винайдений зовсім випадково в ресторані готелю, якою володіли дві сестри. Одна з них Стефані готувала на кухні начинку з яблук і цукру, але її відволікли і начинка злегка підгоріла. Виправляти ситуацію було вже пізно і жінка прийняла рішення покрити начинку зверху тістом і після цього спекти пиріг в духовці.
Готовий пиріг вона виклала на тарілку, попередньо перевернувши його, щоб не було видно горілих ділянок. Одержаний пиріг настільки здивував і сподобався гостям ресторану, що він став основною стравою, а пізніше набув популярності у всій Франції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»