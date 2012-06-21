Археологи виявили незвичайний стародавній некрополь на півночі Франції, коли вивчали сліди поселення часів раннього бронзового століття. Знайденим могил, як пише офіційний сайт Національного інституту превентивних археологічних досліджень Франції (Inrap), приблизно 7000 років.

Розкопки, організовані співробітниками Inrap, проводилися в долині Сени на півночі Франції — тут були виявлені культурні шари зі слідами людської присутності. Дослідження, яке зайняло два місяці, показало, що мова йде про сліди поселення раннього бронзового століття. Найбільший інтерес вчених викликав стародавній некрополь, який зберігся досить погано, але, тим не менш, виявився дуже цінним для науки об'єктом.



Некрополь складається із шести поховань. Люди були поховані в положенні ембріона. У одній з таких могил археологи виявили рештки дорослої людини, яка, можливо, була важливим членом суспільства.

У його похованні було виявлено понад 180 морських раковин. Можливо, це були прикраси, пришиті до одягу. Артефакти відправили на аналіз. Оцінка рівня їх зносу розкаже вченим, чи були ці прикраси створені спеціально для похоронного одягу або людина носила їх у своєму повсякденному житті.

Поруч із цим похованням виявили ​​могилу дитини, яка померла у віці восьми років. Біля голови похованого знайшли невелику керамічну чашу. Вчені встановили, що некрополь розташовувався у безпосередній близькості від кордону поселення, що є рідкістю для знахідок епохи неоліту у цьому регіоні.

Також були розкопані численні поховання, створені трохи пізніше — між 3500 і 3000 роками до нашої ери. У них також були знайдені артефакти, зокрема кремінну сокиру і дві глиняні посудини. Одна з могил виявилася атиповою, оскільки вона була використана для поховання трьох осіб. Спочатку у ній поховали підлітка. Однак потім її розкопали і поховали в могилі тіла двох дорослих, причому у тазовій кістці у одного з них, вчені виявили кремінний наконечник стріли. Можливо, ці люди стали жертвами якогось збройного конфлікту.

Вивчаючи це дивне поховання, вчені пригадали, що трохи раніше на території Франції в долині річки Ена також знаходили подібні поховання — могили підлітків розкопували, щоб поховати в них тіла дорослих людей. Причому їх смерть теж була насильницькою.

Досі вчені не могли пояснити цю аномалію. Однак тепер, проводячи паралелі, дослідники говорять, що подібні поховання можуть бути пов'язані з невідомою науці давньою ритуальною практикою.

Найбільш пізні могили, виявлені при розкопках, відносяться до бронзового віку (1300-800 роки до нашої ери). Причому археологи знайшли свідчення кремації тіл, яку проводили безпосередньо на місці поховань. Тут знайшли багато ритуальних предметів, в основному з кераміки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для "Урядового кур’єра"



