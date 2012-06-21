Агентство Francetvinfo повідомило про те, що у Франції, в Сент-Меммі (Марна) археологи виявили масове поховання, що відноситься до періоду неоліту.
За словами археологів, в ході профілактичних розкопок знайдено добре збережені скелети приблизно 50 осіб. Поховання можна віднести до 3000 року до нашої ери.
Кістки, знайдені в Сент-Меммі, практично всі цілі, це свідчить про те, що після поховання тіла не були жодним чином пошкоджені. Скелети померлих належать жінкам і чоловікам різного віку, а також немовлятам, підліткам та людям похилого віку того часу. Збереженню скелетів померлих сприяв крейдяний ґрунт, це було б неможливо, наприклад, у більш кислому ґрунті.
Нині на місці масового поховання щоденно працює команда з 4 осіб, вони вивчають рештки доісторичних людей. Це дозволить антропологам краще зрозуміти, який спосіб життя вели древні люди того часу (чим вони харчувалися, який спосіб життя проводили, від яких хвороб померли тощо).
Раніше в Шампані-Арденне, між Еперне і болотами Сент-Гонди, археологи виявили подібне поховання, що датується кінцем неоліту, приблизно 3 500-3000 років до н.е. Тут знайдено рештки майже 160 осіб, але тільки п'ять з них вдалося ідентифікувати. За словами археологів, при виявленні «скелетів було дуже багато, але оскільки це типова гробниця епохи неоліту, скелети не збереглися».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»