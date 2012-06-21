Агентство Daily Mail повідомило про те, що у Франції під час робіт з розширення траси A75, недалеко від міста Вейр-Монтон, робітники знайшли скелет стародавньої людини в похоронній піраміді. На місце знахідки викликали фахівців з Національного інституту превентивних археологічних досліджень.
За словами вчених, всередині унікальної похоронної піраміди зберігалися рештки, які приблизно могли бути поховані понад 6 тисяч років тому. Унікальність знахідки полягає в тому, що рештки людини зберігалися в дерев'яній труні, що для того часу є абсолютно не типовим. Внаслідок чого не виключається можливість, що артефакти могли бути перепоховані, що наводить на думку про те, що скелет належав людині, яка займала дуже високе положення в суспільстві.
Похоронна піраміда також унікальна, для її виготовлення використовувалося більше 30 тонн каменю, які викладені у формі підкови. За версією вчених, ця будова могла мати для стародавніх людей релігійне значення.
Нині на місці виявлення похоронної піраміди працюють археологи, які повинні визначити походження решток, і дати відповіді на частину питань про давню історію Франції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»