Вчені знайшли рештки стародавньої черепахи, яка пережила масове вимирання.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на дослідження палеонтолога Адана Переса Гарсії з групи еволюційної біології Національного університету дистанційної освіти в Іспанії опублікованого на сайті інституту.

Вчені стверджують, що все ж таки вдалося одній тварині вижити після того як всі вимерли, і нею виявилася примітивна черепаха. Її кістки вдалося знайти палеонтологу Адану Пересу Гарсії.

На місці нинішньої північної півкулі Лавразії шістдесят мільйонів років тому трапилася катастрофа, внаслідок якої було знищено динозаврів і більше 70% форм життя.

Серед дослідників немає єдиної думки що саме сталося. На перший план висунулися дві теорії – метеорит, що впав з неба і супервулкан, який на той час був в активній стадії вивержень.

За словами палеонтологів з Іспанії, їм вдалося знайти тварину – всього одну, яка вижила під час масового вимирання. І цією дивовижною щасливицею виявилася черепаха Laurasichersis relicta, рештки якої збереглися у французькій печері.

Згідно з проведеними вимірами в довжину знайдена тварина має 60 сантиметрів. За аналогією з іншими примітивними рептиліями, у неї була відсутня здатність втягування шиї у свій панцир, яка дає можливість ховатися від хижаків.

Але черепасі вдалося розвинути інші механізми захисту – на броні у неї були великі об'єднані між собою шипи, вони були досить твердими, і розташовувалися на хвості, на передніх і задніх кінцівках і на шиї.

Наразі у вчених немає теорії, чому вдалося вижити цій єдиній черепасі, незважаючи на те, що ні північноамериканська, ні європейська, ні азійська наземна черепаха не змогли пережити масове вимирання.

Після того, як метеорит діаметром 10 км потрапив на Землю, великі динозаври вимерли і перестали бути частиною ландшафту, але черепаха, яка жила у вологих середовищах з лісовими ділянками, співіснувала з новими хижаками. Останні швидко домінували на позиціях харчового ланцюга, які залишалися доступними, коли більшість тварин зникла.

ДОВІДКА «УК»

Черепахи з'явилися на Землі понад 160 мільйонів років тому. Зараз вимерлий вид Laurasichersis relicta розвивався окремо від лінії черепах Гондвани, від якої він відокремився 100 мільйонів років тому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»