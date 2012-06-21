У Тулузі навесні наступного року встановлять пам'ятник королеві Франції і дочці князя Ярослава Мудрого Анні Київській.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Пам'ятник є точною копією скульптури, встановленої на Львівській площі в Києві в листопаді 2016 року. Копію скульптури було передано міській владі Тулузи мером столиці Віталієм Кличком.
«Київ з Тулузою пов'язує не тільки понад 40 років побратимства, але й спільна історія двох країн. І ми робимо все, щоб люди про це пам'ятали. Як в Україні, так і у Франції», – заявив Кличко.
Мерія Тулузи планує встановити пам'ятник навесні 2018 року біля одного з храмів в історичній частині міста.