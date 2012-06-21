Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

Віднині у Гадячі Полтавської області пасажири єдиного у місті комунального автобуса мають можливість оплачувати свій проїзд банківською карткою. Місцева філія однієї з банківських установ подарувала місту валідатор.

Валідатори в автобусах незабаром стануть звичним явищем. Фото надав автор.

За словами Гадяцького міського голови Володимира Нестеренка, комунальний автобус «Еталон» безкоштовно перевозить багато пільгових категорій, тому сплачують не всі. До того ж, не всі є клієнтами банку, тому такі сплачують за проїзд готівкою. Валідатор встановили на вході до салону, біля водія. Вартість проїзду складає 4 гривні. Місячна виручка з автобуса – 20 тисяч гривень, а утримання обходиться в 30 тисяч гривень, але це соціальний проект. Обслуговування валідатора здійснює банк. Він за це має невеличкий відсоток.

Новинка поки працює у тестовому режимі, але пасажири вже сплачують банківськими картками.

У цьому плані Гадяч обігнав Полтаву, там валідаторів ще немає. Заступник Полтавського міського голови Олексій Чепурко повідомив, що система електронного квитка запрацює в пасажирському транспорті тільки у травні цього року.