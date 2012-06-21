Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Віднині у Гадячі Полтавської області пасажири єдиного у місті комунального автобуса мають можливість оплачувати свій проїзд банківською карткою. Місцева філія однієї з банківських установ подарувала місту валідатор.
За словами Гадяцького міського голови Володимира Нестеренка, комунальний автобус «Еталон» безкоштовно перевозить багато пільгових категорій, тому сплачують не всі. До того ж, не всі є клієнтами банку, тому такі сплачують за проїзд готівкою. Валідатор встановили на вході до салону, біля водія. Вартість проїзду складає 4 гривні. Місячна виручка з автобуса – 20 тисяч гривень, а утримання обходиться в 30 тисяч гривень, але це соціальний проект. Обслуговування валідатора здійснює банк. Він за це має невеличкий відсоток.
Новинка поки працює у тестовому режимі, але пасажири вже сплачують банківськими картками.
У цьому плані Гадяч обігнав Полтаву, там валідаторів ще немає. Заступник Полтавського міського голови Олексій Чепурко повідомив, що система електронного квитка запрацює в пасажирському транспорті тільки у травні цього року.