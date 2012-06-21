Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники Служби Безпеки України протягом серпня блокували діяльність міжрегіональної агентурної мережі антиукраїнських агітаторів, які діяли за вказівками спецслужб країни-агресора. Правоохоронці викрили в Одесі, Миколаївській, Херсонській, Черкаській та Житомирській областях вісім проросійських пропагандистів.
Зловмисники розміщували на сторінках соціальних мереж матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності України та підтримки терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Оперативники спецслужби задокументували, що агітатори, яких фінансували російські куратори, отримали завдання активізувати антиукраїнську пропаганду саме напередодні Дня Незалежності та сторіччя відновлення державності. За задумом іноземних спецслужб поширення провокативних матеріалів мало на меті спонукати до дестабілізації ситуації в деяких регіонах України.
Кремлівські інформаційні агенти, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в країні. Як стало відомо, один із адміністраторів знаходився у Генічеську Херсонської області. Місцевий житель створив, вів і наповнював матеріалами антиукраїнську групу в одній із соціальних мереж.