На завтра, 18 січня, український Гідрометеорологічний центр оголосив штормове попередження на території всієї країни. У деяких областях очікуються потужні снігопади.
Про це йдеться у повідомленні Гідрометцентру на офіційній сторінці у «Facebook».
«На території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей спостерігатимуться сильні та дуже сильні снігопади. Будуть хуртовини, утворення снігового покриву до
В Укргідрометцентрі пояснили: така погода виникла через активний циклон.
Метеорологи також додали, що на Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області чекають дощі з мокрим снігом. У цих областях, а також у Донецькій та Луганській, швидкість вітру сягатиме до 28 м/c.
Загалом в Україні, окрім західних територій, синоптики передбачають зростання швидкості повітря до 20 м/с. На дорогах буде ожеледиця.