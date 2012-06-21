Відтепер учні гімназії навчаються в по-сучасному обладнаних кабінетах математики, хімії та фізики. Фото з сайту buyingmeganthomasrealty.com

За кошти обласного бюджету в краї оновлюють устаткування загальноосвітніх навчальних закладів. Нове обладнання майже на мільйон гривень отримала балабинська гімназія «Престиж», до якої під час робочої поїздки у Запорізький район завітав голова Запорізької обл­ради Григорій Самардак.  Він пересвідчився, що закуплено лабораторії для кабінетів математики, хімії та фізики.

Директор НВК «Престиж» Жанна Винниченко зазначає, що технологічні новинки дають змогу зробити навчання інтерактивним. Хімію у школі вивчають, проводячи досліди, а фізику й математику — майструючи роботів за допомогою 3D-принтера.

— Хочу передовсім подякувати  депутатам Запорізької облради за підтримку програм, спрямованих на підвищення якості освіти і поліпшення матеріально-технічного стану навчальних закладів області, — зауважив  Григорій Самардак. — Це добре, що рівень навчання в селищах не поступається рівню обласного центру, бо це і є однакові можливості доступу до якісної освіти. Тож освітні програми і надалі будуть серед пріоритетів у роботі обласної влади. 