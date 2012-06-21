За кошти обласного бюджету в краї оновлюють устаткування загальноосвітніх навчальних закладів. Нове обладнання майже на мільйон гривень отримала балабинська гімназія «Престиж», до якої під час робочої поїздки у Запорізький район завітав голова Запорізької облради Григорій Самардак. Він пересвідчився, що закуплено лабораторії для кабінетів математики, хімії та фізики.
Директор НВК «Престиж» Жанна Винниченко зазначає, що технологічні новинки дають змогу зробити навчання інтерактивним. Хімію у школі вивчають, проводячи досліди, а фізику й математику — майструючи роботів за допомогою 3D-принтера.
— Хочу передовсім подякувати депутатам Запорізької облради за підтримку програм, спрямованих на підвищення якості освіти і поліпшення матеріально-технічного стану навчальних закладів області, — зауважив Григорій Самардак. — Це добре, що рівень навчання в селищах не поступається рівню обласного центру, бо це і є однакові можливості доступу до якісної освіти. Тож освітні програми і надалі будуть серед пріоритетів у роботі обласної влади.