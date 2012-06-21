За словами археологів, це дуже важлива знахідка, оскільки вона може виявитися останньою реліквією стародавнього народу. Вік рідкісного артефакту – близько 1000 років.
Цікаво, що виявив реліквію британський археолог-любитель Стів Томлінсон. За його словами, він проводив дослідження гирла річки. Під час робіт він зауважив, що з грязьових відкладень видніється якийсь предмет. Трохи розкопавши і витягнувши його на поверхню, фахівець зрозумів, що це черевик. Але оскільки зроблений він був далеко не на сучасний манер, крім того, експерт мав деякий досвід в археології, він припустив, що знахідка може мати історичну цінність.
Томлінсон не помилився. Коли він приніс черевик фахівцям, результати дослідження предмета здивували не тільки любителя, але і професіоналів. Археологи провели деякі аналізи, в тому числі, радіовуглецевий, який і показав, що взуття виготовили в період між 1017 і +1059 роками нашої ери. Не секрет, що в цей часовий відрізок на британських островах жили англосакси і вікінги. Тільки в 1066 році Вільгельмом Завойовником було засновано нову династію після розгрому військ короля Гарольда.
Вчені розповіли, що черевик в дуже хорошому стані незважаючи на свій вік. На ньому видно навіть сліди від пальців ніг. На їхню думку, збереженню послужила консервація глиною. Знахідку продовжать досліджувати, а потім передадуть до музею.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»