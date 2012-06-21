За державною програмою «Доступна медицина» у селах Львівщини мають збудувати 43 медичні амбулаторії. Новосілля відсвяткував десятий такий заклад. І відкрили його на початку цього тижня в гірській Тухольці Сколівського району.
Площа цієї медамбулаторії становить 202,1 кв. метра, поінформували у пресслужбі облдержадміністрації. І підкреслили, що цей медичний заклад спорудили за рік. На будівництво витратили 4 мільйони 915 тисяч гривень з державної скарбниці й на майже 600 тисяч гривень спромоглася громада. Амбулаторію в Тухольці облаштували сучасним медобладнанням, у користуванні є новий автомобіль Renault Duster.
Крім Тухольки, амбулаторія обслуговуватиме ще п’ять населених пунктів, де майже 2700 жителів.
Перша сільська медична амбулаторія за державною програмою «Доступна медицина» на Львівщині відчинила двері торік у листопаді в селі Брюховичі Перемишлянського району. В обласній держадміністрації твердять, що цього тижня новосілля справлять ще кілька таких медзакладів. Загалом готові приймати сільських жителів уже 17 об’єктів, але поки що їх передають на баланс місцевих громад.
Транспортними засобами для сільських медичних амбулаторій на Львівщині також переймаються. Торік, скажімо, ці заклади отримали 67 нових автомобілів. Нині, за інформацією пресслужби ОДА, оголосили тендер на ще 159 автомашин.