Бактерії роду Chlamydia, асоцюються в основному з венеричним захворюванням під назвою хламідіоз, живуть не тільки в організмі людини. Вчені зі Швеції виявили хламідій у глибинах Північного Льодовитого океану. Вони з'ясували, що ці мікроорганізми створили тут вражаючі за масштабом колонії.
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Більшість бактерій роду Chlamydia – це внутрішньоклітинні паразити, які можуть існувати тільки в організмах інших істот. Але є серед хламідій і «вільноживучі» види, які, втім, теж існують за чужий рахунок.
Йдеться про хламідій, яких вчені виявили на дні Північного Льодовитого океану. Ці бактерії живуть під донними відкладеннями, в умовах екстремального тиску і без доступу до кисню. Як їм вдається виживати в настільки ворожому середовищі – велике питання, але у дослідників є деякі припущення з цього приводу.
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«Ми точно не знаємо, як донні хламідії, що живуть в Північному Льодовитому океані, виживають в надзвичайно складних умовах. І не просто виживають, а створюють великі колонії, які домінують серед інших місцевих бактеріальних спільнот. Передбачається, що хламідії використовують поживні речовини, джерелом яких ємікроби, що живуть по сусідству з ними. Але цю версію ще потрібно підтвердити науково», – кажуть автори дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»