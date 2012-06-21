Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Завершуючи навчання, студенти та учні-випускники по-різному залишають пам'ять про себе.
У Глухівському агротехнічному інституті Сумського національного аграрного університету цьогорічного червня ті, для кого пролунав останній інститутський дзвінок, вирішили висадити алею із екзотичних японських сакур. Втілити задум на практиці допомогли працівники місцевого Центру молодіжної політики та СНАУ.
Тож зараз на території перед навчальним закладом набираються сил стрункі деревця, які з роками розростуться і стануть зеленою алеєю, що прикрашатиме місцевість і водночас нагадуватиме про колишніх студентів-вихованців. Утім, для гетьманського Глухова японські дерева не настільки екзотичні, як можна вважати: у районному центрі вже ростуть сакури і щовесни радують городян та гостей міста неповторним рожевим цвітом.
До речі, як і в самому СНАУ: свого часу тут висадили окрему алею японських вишень, як ще називають сакури, які успішно прижилися і стали невід’ємною складовою території вишу і Сум.