Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Пам’ятним видався цьогорічний травень для молодого жителя Глухова Кирила Іщенка. Цими днями секретар Глухівської міської ради на Сумщині Юрій Бурлака вручив юнаку ордер на квартиру, виділену за поданням місцевої служби у справах сиріт.
За словами її начальника Ірини Галушки, це вже друге помешкання у цьому році, яке виділила міська влада тим, хто перебувають у пільговій черзі як представники з числа дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування. Як сказав Кирило, для нього це велика радість. Зараз хоче виконати у помешканні ремонт, а затим переселитися і обживати власне житло.