Найбільший за кількістю сортів сад магнолій заклали в ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування України. До колекції 500 таксонів, що вже існують тут, додалося ще 50. Це 21 різновид традиційних магнолій та нових європейських сортів, а також азалії, рододендрони і бузки, які, безумовно, стануть окрасою ботсаду. До речі, деякі з сортів рослин, які висаджували, представлені у нашій країні вперше.
— Університет тільки у цьогорічну лісокультурну кампанію висадив більш як 100 гектарів насаджень, і закладення саду магнолій — це, так би мовити, прекрасна принада, — каже ректор університету Станіслав Ніколаєнко. — Крім суто декоративного призначення і місяця відпочинку, наш ботанічний сад — місце навчання і наукового пошуку.
Якщо подібні ініціативи підтримають кияни, представники бізнесу, то невдовзі наша столиця зможе повернути собі колишню славу одного з найзеленіших міст Європи.
Ірина БІЛОУС
для «Урядового кур’єра»