Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині урочисто відкрили міжнародний фольклорний фестиваль «Калинове літо на Дніпрі». Цей фестиваль під егідою Міжнародної Ради Організацій Фестивалів Фольклору і Традиційних Мистецтв (CIOFF) при ЮНЕСКО проводять із 2000 року. Мета заходу – охорона і популяризація традицій і культурної спадщини в таких формах, як: колоритна національна мова, танець, музика, народні ремесла, ігри та забави через зустрічі фольклорних колективів різних країн. А також формування естетичного смаку, виховання у молоді глибокої поваги до традиційної української національної культури і мови.
Зазвичай свято триває кілька днів і включає концерти просто неба. Також у його межах проводять марш-парад всіх учасників, екскурсії містом, дискотеки та інші розваги.
У минулому році у заході взяли участь фольклорні колективи Туреччини, Польщі, Сербії, Північного Кіпру, Чехії, Румунії та України. Цьогоріч – Туреччини, Словаччини, Болгарії, Румунії, Північного Кіпру і, звичайно, України. Нашу країну представляє Гадяцький коледж культури і мистецтв імені І. П. Котляревського. Фестиваль триватиме до 17 серпня. У програмі: концерти учасників фестивалю, вечір дружби, молодіжна дискотека та гала-концерт на Театральній площі Горішніх Плавнів.