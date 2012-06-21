Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На березі швидкоплинної Горині на Гощанському городищі на Рівненщині зібралися любителі автентики: історико-культурний фестиваль «Погоринські міста. Гоща» вперше пройшов тут за підтримки Українського культурного фонду.
Побути осторонь технологій та електронних гаджетів, незважаючи на пронизливий вітер та дощ, з’їхалися представники з різних куточків України. Це насамперед майстри військово-історичної реконструкції, які й перенесли нас у неповторні часи Київської Русі. Погода зовсім не злякала охочих покататися на нещодавно відтвореному варязькому човні Драккар Гунгнір, який вийшов на воду до 28-річниці Незалежності України. «Ми любимо своє місто з понад 900-літньою історією, – каже селищний голова Гощі Микола Панчук. – І щиро намагаємося передати цю любов іншим. Знайте: гостинна Гоща чекає на вас завжди».
Справді, маленькі українські містечка з великою історією залишаються, як на мене, все ще недооцінені туристи. А тут скільки цікавого й досі невідомого! Ось і цього разу люди, які принаймні на день відклади гаджети, змогли послухати лірника Андрія Ляшука (як неймовірно звучить його ліра!), постріляти з лука, покидати списи, повпралятися на мечах, спробувати самотужки виготовити собі взуття, як це робили наші предки, виготовити діжку чи викувати підкову на щастя. Гаджети – гаджетами, а виживати треба вміти і в непростих умовах!