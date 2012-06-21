Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

На березі швидкоплинної Горині на Гощанському городищі на Рівненщині зібралися любителі автентики: історико-культурний фестиваль «Погоринські міста. Гоща» вперше пройшов тут за підтримки Українського культурного фонду.

Середньовічна історія завітала до Гощі. Фото надане автором

Побути осторонь технологій та електронних гаджетів, незважаючи на пронизливий вітер та дощ, з’їхалися представники з різних куточків України. Це насамперед майстри військово-історичної реконструкції, які й перенесли нас у неповторні часи Київської Русі. Погода зовсім не злякала охочих покататися на нещодавно відтвореному варязькому човні Драккар Гунгнір, який вийшов на воду до 28-річниці Незалежності України. «Ми любимо своє місто з понад 900-літньою історією, – каже селищний голова Гощі Микола Панчук. – І щиро намагаємося передати цю любов іншим. Знайте: гостинна Гоща чекає на вас завжди».

Драккар – це дерев’яний човен вікінгів, яких у Київській Русі називали варягами. Рівненський драккар має у довжину дев’ять метрів і важить близько тонни. Фото надане автором

Справді, маленькі українські містечка з великою історією залишаються, як на мене, все ще недооцінені туристи. А тут скільки цікавого й досі невідомого! Ось і цього разу люди, які принаймні на день відклади гаджети, змогли послухати лірника Андрія Ляшука (як неймовірно звучить його ліра!), постріляти з лука, покидати списи, повпралятися на мечах, спробувати самотужки виготовити собі взуття, як це робили наші предки, виготовити діжку чи викувати підкову на щастя. Гаджети – гаджетами, а виживати треба вміти і в непростих умовах! 

Лицарі ХХІ слоліття в обладунках минувшини. Фото надане автором