Грецькі археологи провели розкопки на будівельній ділянці, де проводяться роботи з розширення існуючої лінії метро, і виявили залишки стародавнього акведука і тисячі артефактів, датованих елліністичною та римською епохами.
Як повідомляє Greek Reporter, знахідки були зроблені на ділянці метро, яке з'єднує Афіни з Пірея. Вони виявилися дуже різноманітними.
Так, археологи виявили стародавній акведук, підземні колодязі і розкішну кам'яну підлогу класичного еллінізму. Копії та зображення усіх цих об'єктів планується об'єднати в постійно діючу експозицію, яка буде встановлена на станції метро «Муніципальний театр» в Піреї. наразі цю станцію ще будують.
До експозиції також увійде частина артефактів, які також вдалося розкопати археологам. Повідомляється, що їх тисячі, тому всі предмети на станції метро просто не помістяться. Вони відносяться як до елліністичної, так і до римської епох.
За словами археолога Георгаса Пеппаса, ці розкопки були найбільшими з будь-коли проведених у Піреї. В результаті було зібрано і найбільший за всю історію досліджень археологічний матеріал. В основному це керамічний посуд, деякий багато прикрашений, скульптури і предмети побуту, зокрема дерев'яні.
Найбільш цінною знахідкою вчені називають дерев'яну статую Гермеса епохи еллінізму, яка була виявлена на дні прадавнього колодязя. Правда, у неї відсутня голова.
Що стосується акведука, то він, на думку археологів, використовувався у римський період і був покинутий за часів готських навал. До цих набігів акведук використовувався для подачі води в Афіни, зокрема, з пагорба Ардіттос.
Це рідкісний випадок, коли будівельні роботи не були зупинені на час розкопок. Археологи і будівельники метро працювали за узгодженим графіком, що дозволило не знижувати темпи робіт, але при цьому і не зашкодило історичним культурним шарам.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»