Дослідницька місія Університету Адельфа (США) під час проведення розкопок на острові Тасос у Греції виявила скелети десяти чоловік тодішньої знаті, одному з яких було зроблено складну хірургічну операцію на головному мозку.
Про відкриття розповідає Phys.org. Рештки чотирьох жінок і шістьох чоловіків були виявлені на археологічній ділянці Паліокастро. Огляд кісток показав, що ці люди вели фізично важкий спосіб життя і отримали чимало травм. Судячи з характеру поховань, всі вони належали до вищого стану.
Як пояснив провідний дослідник, антрополог і доктор філософії Анагностіс Агеларакіс, чоловіки, ймовірно, були високопоставленими воїнами, кінними лучниками. Жінки, можливо, були їхніми дружинами або родичками. Вони жили в період з IV по VII століття нашої ери, коли острів Тасос входив до складу Східної Римської імперії. Для аналізу людських решток вчені залучили судових медекспертів.
«Аналіз виявив дуже серйозні травми, отримані як чоловіками, так і жінками, – говорить професор Агеларакіс. – Ці травми були вилікувані хірургічним і ортопедичним шляхом дуже досвідченим лікарем, хірургом з великим досвідом. Ми вважаємо, що це був військовий лікар».
Особливу увагу вчених привернув череп одного з похованих. Детальний аналіз показав, що хірург провів складну операцію на головному мозку. Характер втручання свідчить про тяжкість травми. Шансів на виживання у цієї людини практично не було. Проте, лікар зробив спробу його врятувати. Ймовірно, це була дуже знаменита для населення Паліокастро людина.
Агеларакіс і його колеги зуміли отримати точні медичні, хірургічні та палеопатологіческіе дані про цю незвичайну операцію і «величезні зусилля хірурга». Було встановлено, що ймовірною причиною хірургічного втручання була інфекція. Також встановлено, що чоловік помер під час або незабаром після операції.
«Ця хірургічна операція – найскладніша, яку я будь-коли бачив за мої 40 років роботи з антропологічними матеріалами, – розповідає Агеларакіс. – Неймовірно, що це взагалі було зроблено, з найскладнішими приготуваннями до втручання, а потім і з самою хірургічною операцією , яка була проведена в еру, коли ніхто і не знав про антибіотики і наркоз».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»