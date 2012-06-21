Археологи виявили у похованні давньогрецького воїна печатку, яка відрізняється неймовірно точною деталізацією зображення. Як повідомляється на сайті університету Цинциннаті, печатка, яка зображує сцену битви, може пролити світло на історію Греції.
Як відзначають вчені, поховання віком близько 3,5 тисяч років було виявлено ще у 2015 році, печатку ж дослідники знайшли тільки зараз. Поховання належало могутньому мікенському воїну, який був похований приблизно у 1500 році до нашої ери, і відрізнялося великою кількістю коштовностей, які були поховані разом з покійним.
Печатка – це шматок агата довжиною приблизно 3,6 сантиметра, який зображує воїна, який переможно заніс меч над поваленим ворогом. Деякі елементи зображення настільки дрібні, що роздивтися їх вдалося тільки за допомогою мікроскопа. Такі камені використовувалися для створення відбитків на воску або глині.
«Дивно те, що репрезентація людського тіла на такому рівні деталізації не зустрічається до класичного періоду, що почався тисячоліття потому», — заявив один з дослідників Джек Девіс.
На думку вчених, знахідка дозволить переглянути історію розвитку мистецтва Греції.