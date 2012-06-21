У Греції археологи під час розкопок стародавнього театру знайшли мозаїку з гальки, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на прес-реліз грецького міста Арта. Мозаїку знайшли в купальнях на території театру, тому на ній зображено сцени, що мають відношення до води. Артефакт датували IV століттям до нашої ери.
Місто Арта знаходиться на північному заході Греції в периферії Епір. Поселення на цьому місці існувало з IX століття до нашої ери. У VII столітті до нашої ери тут була заснована коринфская колонія Амбрас, яку в 338 році до нашої ери завоював македонський цар Філіп II, батько Олександра Македонського. У 298 році місто передали царю Епіра, який зробив його своєю столицею. Він побудував тут палац, храми і театри. До сьогоднішнього дня від древнього Амбраса збереглися руїни кріпосних стін, храму Аполлона, кладовища і маленького театру.
При розкопках театру археологи під керівництвом Нектаріоса-Петроса Ютсоса (Nektarios-Petros Gioutsos) знайшли на його території купальню, а в ній мозаїку. Артефакт був зроблений з білої, брудно-білої та чорної гальки і в основному на ньому зображені водні тварини і птахи: лебеді, риби, водоплавна птиця і восьминіг. На думку вчених купальня була побудована і, відповідно, мозаїка в ній була зроблена до будівництва театру, ймовірно в IV столітті до нашої ери. До такого висновку археологи прийшли, порівнявши артефакт зі схожою мозаїкою з гальки, яку знайшли в лазнях стародавнього Коринфа і датували тієї ж епохою.
Раніше вчені знайшли в стародавньому Коринті римські могили I-IV століть. В цей час Коринф був римською колонією, яка була побудована на місці розграбованого і спаленого грецького поліса. В основному тут жили вільні громадяни.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур'єра"