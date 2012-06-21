Відповідний Меморандум з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) наразі підписали 7 громад Донецької області та три громади Луганської області. Але у планах ЮНІСЕФ – поширення позитивного досвіду проєкту на інші громади.
Задля того, аби обладнати сучасний центр надання соціальних послуг в Чмирівській об’єднаній територіальній громаді придбали будівлю неподалік від сільради. У рамках проєкту там буде зроблено капітальний ремонт. Новопсковська громада зобов’язується всіляко сприяти ефективній реалізації проєкту, а також забезпечити життєздатність мультифункціонального центру з надання соціальних послуг, який тут з'явиться завдяки ЮНІСЕФ. Готуються активно співпрацювати з надання соціальних послуг і в Троїцькій громаді.
«Цей проєкт дитиноцентричний. Дитина – в центрі, а навколо неї збираються всі спеціалісти і допомагають дитині в складних життєвих ситуаціях, а також її сім’ї повернутися до нормального способу життя», – каже координатор проєкту ЮНІСЕФ Наталія Датченко.
За її словами, проєкт фінансується урядом Німеччини. Загальна сума фінансування – 5 мільйонів євро. Ці кошти розподілять між 12 громадами Луганської та Донецької областей, які прийматимуть участь в ньому.