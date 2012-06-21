Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
«Карантин — чудовий привід робити добрі справи та долучатися до волонтерських ініціатив», — заявили у соцмережах активісти молодіжної ради із селища Ланівці на Тернопільщині. І взялися до доброчинної справи. А саме подбали про налагодження пошиття захисних костюмів для медиків.
Хлопці та дівчата разом зі своїми друзями викроювали одноразові засоби індивідуального захисту. Весь крій та тканину для пошиття майже 250 одиниць захисного одягу й бахіл передали у місцевий швацький цех. Готові костюми благодійники з початком цього тижня доправлять медичним працівникам. Тепер з тканинних шматків, що залишилися, вмілі руки пошиють ще й захисні маски.
В іншій об’єднаній територіальній громаді області — Озернянській, що в Зборівському районі, теж організували пошиття захисних костюмів і масок. Певну кількість комбінезонів вже доправили до місцевої амбулаторії, а також лікувального закладу. Кількадесят масок передали соціальним працівникам і поштовикам.