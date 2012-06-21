Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Петрівка Роменська Гадяцького району Полтавської області у травні здадуть в експлуатацію нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини, зведену на базі цегляного будинку, що не використовувався за призначенням. Будівлю капітально відремонтували, перекрили, оздобили, використавши тільки фундамент та цегляні стіни. Там уже змонтовані вентиляція, внутрішні електричні мережі. Будівля гарно оздоблена ізсередини.
Крім амбулаторії у Петрівці Роменській, по області, у межах медичної реформи, зводять іще 28 таких соціально важливих об’єктів.