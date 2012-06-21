У грудні стартує Всеукраїнський конкурс «Учитель року — 2018», в якому за звання найкращого змагатимуться вчителі німецької мови, фізики, української мови та літератури, фізичної культури. Участь у першому (районному/міському) турі братиме 5401 педагогічний працівник. Найбільшу кількість учасників зареєстровано у номінації «Українська мова та література» — 1961. Також перемогу в своїх номінаціях виборюватимуть 1546 вчителів фізичної культури, 1200 — фізики, 694 — німецької мови, йдеться на сайті МОН.
Цього року вперше до конкурсу долучились викладачі загальноосвітньої підготовки закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, загалом 68 осіб.
Найактивнішими учасниками першого туру виявилися вчителі з сільської місцевості. Таких педагогів зареєструвалося 2406. Ще 647 — з селищ міського типу і 2348 — з міст. Об’єднані територіальні громади представляють 456 педагогів.
Серед конкурсантів — представники навчальних закладів різних типів: загальноосвітні школи (3360), спеціалізовані школи (318), навчально-виховні комплекси (1059), гімназії (422), ліцеї (155), колегіуми (23), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (63), заклади фахової передвищої освіти — 5. У 602 закладах відбувається поглиблене вивчення предмета, з якого проходить цьогорічний конкурс.
Більшість учасників — вчителі-жінки (3937), чоловіків — 1464.
Списки учасників конкурсу за номінаціями розміщено на офіційній сторінці.