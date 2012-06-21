Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Минулої неділі надвечір жахлива драма сталася у місті Харцизьк Донецької області, яке тимчасово окуповане проросійськими збройними формуваннями. Під час чергового розважального заходу – «Фестивалю фарб» проти неба на майданчику біля колишнього кінотеатру «Русь» розпочався дощ, а небо краяли блискавки.
Люди, серед яких була й родина: батьки і дитина, сховалися від негоди під однією з ялин. Саме у це високе дерево і влучила блискавка… Від потужного удару 31-річна жінка та її 6-річна донька загинули на місці, а 33-річний глава сім’ї у важкому стані опинився в реанімації міської лікарні. Люди, які перебували в цей момент поблизу, також відчули на собі силу блискавки, але відмовилися від медичної допомоги. Тим часом, за попередньою інформацією, медики так і не змогли повернути до життя потерпілого чоловіка…