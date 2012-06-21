Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків’яни можуть здійснювати віртуальні подорожі в Будинок «Слово» 30-х років. Як повідомляє «Справжня варта», сайт Proslovo.com, створений зусиллями харківських ентузіастів, розкриває літературне життя міста першої половини ХХ століття.
Він побачив світ у березні 2017 року і присвячений відомому Будинку «Слово», де в 20-30-ті роки минулого століття жили харківські літератори, представники українського Відродження. Над його створенням працювала харків’янка Анастасія Ковальова разом з представницями Харківського літературного музею, які поділилися власними архівами.
Цей сайт є інтерактивним. Наприклад, на ньому представлена 3D модель Будинку «Слово». Тут відвідувачі можуть натиснути на будь-яку квартиру та дізнатися більше про її мешканців. Загалом, на сайті представлено близько 200 персоналій. Більшість з них мешкала в будинку в 30-ті роки, проте є і ті, чиє життя охопило і післявоєнний період. Загалом, на сайті зібрані історії, фото, книги та спогади про мешканців Будинку «Слово».