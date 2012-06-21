Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У харківській гімназії №65 Новобаварського району – свято. Тут, на заздрість багатьом сусідам, школярі та педагоги отримали креативний подарунок – сучасний кабінет фізики. Новий освітній простір оснащений за останніми стандартами багатьох країн Європи, де, наразі, зростає кількість кабінетів природничо-математичного циклу, навчальних лабораторій.
У гімназійному кабінеті після ремонту обладнали демонстраційно-лабораторні майданчики для вчителя та учнів, обставили його новими меблями, змонтували інтерактивну панель з програмним забезпеченням, а ще – дітвора та педагоги отримали комплекти дидактичних матеріалів, лабораторні приладдя, методичні матеріали та навчальні посібники.
Це, за словами директора департаменту освіти Харківської міськради Ольги Деменко, вже сьомий новий навчальний кабінет у Новобаварському районі, а всього у Харкові в рамках програми підтримки та оснащення шкіл, ініційованої міським головою Геннадієм Кернесом, модернізували 47 навчальних кабінетів. Це кабінети фізики, хімії, біології, географії, геометрії та математики, і реалізація програми, триватиме й надалі.