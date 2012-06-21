Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Попри суттєве похолодання на Харківщині продовжують горіти трава, очерет, стерня, хвойна підстилка, сміття. За останню добу, як повідомляє SQ, посилаючись на інформацію Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, сумарна площа горіння склала 54 гектари.
На ліквідацію займань та гасіння вогню рятувальники за добу здійснили 94 виїзди.
Найбільшої шкоди пожежа завдала селу Лисогорівка Ізюмського району, де загорання сухої трави поширилося на ліс і приватні будинки. У результаті п’ять осель сільчан були знищені пожежею.
Два будинки та господарська будівля також згоріли в Сахновщинському районі внаслідок загорання сухостою між селами Халтуріна та Андріївка.
Всього ж вогонь знищив або пошкодив 6 будинків, 6 господарських будівель, сінник, паркан, альтанку і електроопору.