Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Масове скорочення відбудеться у районних держадміністраціях Харківщини – на 50% стане менше працівників у апаратах районних адміністрацій і на 25% – в структурних підрозділах. До того ж, як уточнили в пресслужбі Харківської обласної державної адміністрації, цей процес, практично не зачепить відділи соціального захисту та служб у справах дітей, де скоротять тільки наявні на даний момент вакансії.
До пошуку нової роботи, нині, слід перш за все готуватися працівникам РДА найбільших районів краю, таких як Харківський, де під скорочення потраплять 65 держслужбовців, Балаклійський, де замість нині працюючих 190 чиновників залишиться 130, а також Дергачівський, Зміївський та Чугуївський. Тобто під скорочення підпадуть від 20 до 65 фахівців державної служби, начальники відділів, заступники начальника відділу, завідувачі секторів, начальники управлінь, інспектори, керівники структурних підрозділів, завідувачі сектора апарату та бухгалтери.
Як повідомили в обласному центрі зайнятості, нині працівники, яких скоротять, проходять анкетування. 425 службовців шукають іншу роботу, 59 осіб виявили бажання пройти професійне навчання, 67 – мають намір відкрити власну справу, 143 – ще не визначилися, а 40 – збираються вийти на пенсію.