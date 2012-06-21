Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Подібна нинішній засуха в Харківській області в останній раз була 172 роки тому. Про це інформаційному агентству SQ повідомила завідувач сектором метеопрогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко.
У регіоні у серпні взагалі не було опадів.
«В області тільки в Коломацькому та Великобурлуцькому районах випало за місяць по 0,8 мм. Якщо найближчим часом не піде дощ, це буде катастрофа. Аграрії нічого не зможуть посіяти на майбутній рік», – відзначили в Гідрометцентрі
Прогноз щодо опадів у Харкові і Харківській області поки несприятливий – найближчим часом дощів не передбачається. «Є надія на 9-10 вересня. Температура повітря почне знижуватися, і є ймовірність,що піде дощ», – зазначила Євгенія Ляшенко.