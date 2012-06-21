Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Під час проведення університетом інвентаризації земель у серпні цього року, працівники закладу раптом виявили, що залишилися без 45 гектарів чорнозему, якими користувалися упродовж півстоліття.
Як повідомляє SQ, харківська місцева прокуратура №6 за ч. 1 ст. 364 КК України відкрила два кримінальні провадження за фактами зловживання повноваженнями посадовими особами органів державної влади та одного з селищних рад Харківського району.
За словами керівника місцевої прокуратури Андрія Яковлєва, двома рішеннями зазначеного селищної ради були безпідставно відчужені землі вузу Харківської області. Чиновники незаконно передали у власність 28 громадян 45 га чорнозему, проігнорувавши той факт, що землі належать на праві постійного користування навчальному закладу і близько 50 років використовуються його дослідним господарством. Ділянки виділялися громадянам під фермерські господарства, а також для ведення садівництва та городництва.
Наразі триває досудове розслідування.