У найлютіший місяць зими харків’яни вже насолоджуються весною. Щоправда, сповна поринути в ароматну повітряну купіль першоцвітів вдається лише відвідувачам ботанічного саду, де розквітли шафран і крокуси.
За словами завідувачки відділу квітково-декоративних рослин ботанічного саду Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Тетяни Орлової, це ще не масове цвітіння рослин, яке спостерігають у квітні. «Шафран ще в бутонах, але вони вже повністю забарвлені, і їх добре видно. Безумовно, це аномально, адже шафран цвіте переважно в березні і квітні», — пояснила Тетяна Орлова.
Аномальне тепло в цю пору року, що встановлює місцеві рекорди, вплинуло й на інші рослини, в яких з’явилися маленькі стебла, і кущі. На рододендронах і деревоподібній півонії з’явилися бруньки. Попри застереження синоптиків про наближення похолодання, фахівці ботсаду сподіваються, що цієї зими до Харкова так і не прийдуть сильні морози, тож рослини зможуть вижити.