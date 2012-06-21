Окрім того, що всі тролейбуси та трамваї у Харкові на кожній кінцевій станції дезінфікують, а по завершенню зміни проводять генеральне прибирання, тут подбали ще й про людей, які з різних причин забули перед поїздкою маску.
Щодня перед початком роботи кондукторам та водіям громадського електротранспорту, видаючи індивідуальні маски, додають ще й 50 таких засобів захисту для пасажирів. Отож, хто забув чи просто не має змоги придбати маску, може отримати її безкоштовно у водія.
На електротранспортному підприємстві перед виїздом на маршрут перевіряють температуру, а за необхідності — і тиск у водіїв та кондукторів.
Самі ж працівники зазначають, що і в пасажирів значно зросла дисципліна щодо дотримання правил карантину. Зокрема, більшість із них стали активніше користуватися картками е-тікет, що убезпечує від зайвих контактів з кондукторами та сусідами по салону тролейбусу чи трамваю.
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»