Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У передостанній день січня в Харківському художньому музеї відбудеться презентація виставки графічних творів Олексія Фіщенко (1920-2010) – заслуженого діяча мистецтв, народного художника України.
Про це повідомляє SQ, уточнюючи, що виставка організована спільно з Дніпровським Музеєм українського живопису.
На виставці експонуються 42 роботи з колекції сина майстра, Дмитра Фіщенка, а також кілька графічних аркушів із зібрання Харківського художнього музею. Всі представлені твори виконані в техніці кольорової ліногравюри (спосіб гравірування на лінолеумі), яка була для художника однією з найулюбленіших.