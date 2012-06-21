Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вже зовсім скоро харків’яни, які користуються банківськими картами «Visa», зможуть без зайвих клопотів оплатити свій проїзд у метрополітені одним прикладенням карти до валідатора.
Цей, один із заходів впровадження «розумних» рішень у сфері безготівкового розрахунку в мегаполісі, стане доступним завдяки співпраці Харкова з компанією «Visa». Днями було підписано відповідний меморандум про співпрацю.
Нині, оплата банківськими картами проїзду в харківській підземці розглядається як пілотний проєкт, який згодом впровадять на громадський наземний електротранспорт.
За словами старшого директора зі стратегічного партнерства в країнах СНД та Південно-Східної Європи «Visa Україна» Євгена Лісняка компанія вже придбала для встановлення функціоналу безконтактної оплати на вже працюючих валідаторах у станціях метро 540 комплектів, які забезпечать приймання банківських карт, та передали їх інвестору проєкту «Eticket»
Як пояснив Євген Лісняк, на кожному вході метро працюватиме один з валідаторів з новим функціоналом, і перша партія їх, за словами Харківського міського голови Геннадія Кернеса, вже готується до встановлення у вестибюлях метро. А пізніше, за запевненням міського голови, – після тестування і налагодження – таке ж обладнання з’явиться і в міських тролейбусах та трамваях.
Зручності для пасажирів додасть і нова функція терміналу, за допомогою якої можна буде здійснити поповнення електронного квитка з карти.
Окрім завдань, окреслених пілотним проєктом, меморандум передбачає впровадження оплати за допомогою мобільних додатків за послуги паркування, ЖКГ та інше.