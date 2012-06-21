Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків’яни вже звикли до оплати проїзду у міському електротранспорті електронними квитками. Ще з грудня 2017 року ця система впроваджена у трамваях, та тролейбусах, де встановили 451 бортовий комп’ютер і змонтували 1419 валідаторів реєстрації проїзду.
Наразі 100 валідаторів для «E-ticket» з’явилися і на станціях метрополітену. До них, як обіцяє міська влада, невдовзі додадуться ще 334 таких апарати. У перші дні введення новації багатьох, особливо літніх пасажирів, вона дещо нервувала, та з часом більшість харків’ян переконалися в тому, що «E-ticket», не лише зручний у користуванні, а ще й економить час та вберігає від гарячкових пошуків грошей для придбання у кондуктора проїзного квитка. Як запевняє місцева влада, згодом для власників електронних квитків з’являться ще й деякі механізми для здешевлення пересування містом.
Напередодні осені в Харкові подбали про забезпечення окремих категорій пасажирів пільговими електронними квитками, яких уже видано майже 85 тисяч.
Наразі на трамвайних і тролейбусних зупинках міста встановлені і цілодобово функціонують 170 терміналів «Е-ticket» для придбання та поповнення квитків для проїзду. Тут можна придбати як разові, так і електронні проїзні документи.