Нинішньої весни новоселами улюбленого харків’янами парку Шевченка стали гостролисті клени, сакури та 25 амбрових дерев, які посідають чільне місце у золотому фонді декоративного садівництва.
Змінити «прописку» 10-12-річним деревам допомогли працівники комунального підприємства «Харківзеленбуд». Дерева пересадили з величезними грудками землі, щоб ті добре прижилися.
«Ми використовуємо метод контейнерної посадки. Дерева надходять вже з розлогою кореневою системою і кроною. При гарному догляді і своєчасному поливі рослини дуже швидко приживаються і набагато краще розвиваються, ніж при звичайній посадці», – розповіла начальниця виробничої дільниці СКП «Харківзеленбуд» Юлія Захарченко. Амброве дерево, або ж – американський ліквідамбар смолоносний, безперечно, стане окрасою центральної зони відпочинку харків’ян, оскільки має звабливу пірамідальну симетричну форму крони з блискучим листям, яке восени спалахує надзвичайно яскравими фарбами.
За її словами вслід за цією першою партією молодих дерев зеленобудівці висадять ще низку алей.
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»