Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У магазині секонд-хенду «Хумана» у Харкові, що розташувався по вулиці Євгена Котляра, відвідувачі помітили футболки з зображенням президента Росії Володимира Путіна, які були виставлені на продаж. Здивовані і вражені таким нахабним і явно антиукраїнським демаршем власників магазину, відвідувачі оприлюднили цей факт в соціальних мережах, де і розгорівся справжній скандал.
Користувачі мережі Telegram обурюються вчинком торгашів і називають ситуацію вкрай ганебною. За свідченням очевидців за явно ношену футболку, виставлену в секонд-хенді, продавці хочуть виручити 150 гривень.
Коментуючи цю вкрай ганебну подію, користувачі мережі дратуються тим, що футболку з портретом президента країни-агресора можна спокійно придбати в місті, яке знаходиться не так вже й далеко від фронту, де ледь не кожного дня гинуть наші захисники. А також, як пише в Telegram один із авторів: «Ти диви! І навітьНЕ згоріла крамничка від сорому».